Билл Гейтс вложит 12 миллионов долларов в разработку вакцины от гриппа

2018-04-29 00:27 | www.oxu.az | 5

Основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс пожертвует 12 миллионов долларов на разработку универсальной вакцины от гриппа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание The Hill.

Сообщается, что миллиардер объявил о создании исследовательского фонда в ходе выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.

«Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge (Великий Вызов) в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель – побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области», – заявил Гейтс.