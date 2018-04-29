В Баку потушен пожар, возобновившийся в многоэтажном здании - ОБНОВЛЕНО

2018-04-29 00:57 | www.apa.az | 7

В Баку потушен пожар, возобновившийся в многоэтажном здании.

Как сообщал до этого АПА со ссылкой на сайт МЧС, вечером 28 апреля возобновился пожар в многоэтажном здании (в настоящее время не эксплуатируется) на улице Юсифа Сафарова в Насиминском районе Баку.

Привлеченные на место происшествия пожарные бригады МЧС осуществили меры по тушению пожара.

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В Баку возобновился пожар в многоэтажном здании (в настоящее время не эксплуатируется) на улице Юсифа Сафарова в Насиминском районе Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в настоящее время пожарные бригады МЧС осуществляют меры по тушению пожара.

Будет представлена дополнительная информация.