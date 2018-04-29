Юная азербайджанка сразила Максима Галкина своим танцем – ВИДЕО

2018-04-29 01:00 | www.oxu.az | 8

Юная исполнительница индийских танцев из Азербайджана Элина Мамедова, проживающаяся в Москве, стала участницей Детского телевизионного шоу талантов «Лучше всех», идущего на российском Первом канале.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, об этом написала на странице Оксана Расулова в социальной сети Instagram, где она поздравила свою юную коллегу.

Публикация от Oksana Rasul (@oksana_rasulova) 21 Апр 2018 в 2:43 PDT

«Я восхищена этим большим талантом маленькой девочки Элины Мамедовой. Этот энтузиазм, любовь к Болливуду, индийским танцам и песням, стремление за мечтой напомнили мне саму в детстве. Очень приятно и радостно видеть тебя, Элиночка, удачи тебе во всех твоих начинаниях», – написала Расулова и поблагодарила ведущего проекта Максима Галкина за поддержку молодых талантов.

Галкин назвал юную танцовщицу болливудской принцессой.

Посмотреть выступление Элины Мамедовой можно на 44:40 минуте видеозаписи передачи.