В Гяндже состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Нежность», посвященного памяти Зарифы ханум Алиевой (ФОТО)

2018-04-29 01:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В концертном зале Гянджинской государственной филармонии в субботу состоялась церемония открытия Международного музыкального фестиваля «Нежность», посвященного памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Как сообщает Азертадж, мероприятие, проходившее при совместной организационной поддержке Министерства культуры и Исполнительной власти города Гянджа, открыл глава Исполнительной власти города Эльмар Велиев. Он поздравил всех любителей культуры по случаю проведения впервые на родине Низами Международного музыкального фестиваля «Нежность», посвященного памяти академика Зарифы ханум Алиевой.

Было отмечено, что Гянджа, являющаяся одним из культурных и научных центров древнего Востока, сегодня благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева переживает новый этап своего развития. Отметив, что за последние годы в Гяндже успешно реализован ряд международных проектов, Эльмар Велиев довел до внимания, что в 2013 году мероприятия Мадридского клуба, Международного центра Низами Гянджеви были проведены в этом городе. Также Гянджа в 2016 году была избрана молодежной столицей Европы, а в 2017-м - столицей культуры Содружества независимых государств.

Глава Исполнительной власти подчеркнул, что, как продолжение таких мероприятий, Гянджа в 2018 году выдвинула свою кандидатуру для получения титула Спортивный город Европы.

Отметив, что в Гяндже в последнее время сдано в эксплуатацию множество центров культуры, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеир Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли особо подчеркнул Гянджинскую государственную филармонию, которая была открыта в прошлом году при участии главы государства. Он отметил, что в этом величественном центре культуры, который своим грандиозным архитектурным стилем производит приятное впечатление как на местных, так и на иностранных гостей, можно проводить любые международные мероприятия.