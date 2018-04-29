«Ювентус» вырвал победу над «Интером»

2018-04-29 01:31 | www.oxu.az | 7

Туринский «Ювентус» на выезде вырвал победу над миланским «Интером» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе гостей мячи забили Дуглас Коста, Хуан Куадрадо и Гонсало Игуаин.

Также мяч в свои ворота срезал защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи.

Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают лидировать в турнирной таблице итальянской Серии А и имеют в своем активе 88 очков. Их отрыв от идущего вторым «Наполи» увеличился на четыре очка, при этом у неаполитанцев матч в запасе. «Интер» с 66 баллами располагается на пятой строчке.

Италия. Серия А. 35-й тур

«Интер» (Милан) – «Ювентус» (Турин) – 2:3

Голы: 0:1 – Коста – 13, 1:1 – Икарди – 52, 2:1 – Барцальи (автогол) – 65, 2:2 – Куадрадо – 87, 2:3 – Игуаин – 89.