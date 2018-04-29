Билл Гейтс пожертвует $12 млн на разработку новой вакцины от гриппа

2018-04-29 02:39 | www.trend.az | 7

Основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс намерен пожертвовать $12 млн на разработку универсальной вакцины от гриппа. Об этом сообщает The Hill, передает RT.

«Сегодня мы запускаем проект Grand Challenge с бюджетом $12 млн в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить разработку универсальной вакцины от гриппа... Цель заключается в том, чтобы побудить смелое мышление лучших учёных мира из целого ряда областей», - заявил миллиардер.

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