Армянская оппозиция проведет масштабную акцию протеста в Ереване

2018-04-29 03:29 | www.apa.az | 5

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян пообещал своим сторонникам возобновить в воскресенье акции протеста в Ереване.

Он выразил уверенность, что митинг пройдет "с еще большим размахом".

Акция оппозиции в Ереване состоится после двудневного перерыва — в пятницу и субботу Пашинян посетил ряд регионов республики, в том числе Гюмри и Ванадзор.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Оппозиция 17 апреля объявила о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.