Трамп в ходе телефонного разговора с Абэ обсудил проблему денуклеаризации КНДР

2018-04-29 03:31 | www.trend.az | 6
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил проблему денуклеаризации Северной Кореи, передает RT.
Отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность политике денуклеаризации Северной Кореи, а также обсудили сотрудничество в области подготовки к проведению переговоров между США и КНДР.
«Они вновь подтвердили необходимость того, чтобы Северная Корея отказалась от оружия массового уничтожения, а также от программы испытаний баллистических ракет», — говорится в сообщении.
Также Трамп отметил, что в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном постарается убедить его как можно скорее отпустить на свободу задержанных граждан Японии.