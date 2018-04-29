Трамп в ходе телефонного разговора с Абэ обсудил проблему денуклеаризации КНДР

2018-04-29 03:31 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил проблему денуклеаризации Северной Кореи, передает RT.

Отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность политике денуклеаризации Северной Кореи, а также обсудили сотрудничество в области подготовки к проведению переговоров между США и КНДР.

«Они вновь подтвердили необходимость того, чтобы Северная Корея отказалась от оружия массового уничтожения, а также от программы испытаний баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Также Трамп отметил, что в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном постарается убедить его как можно скорее отпустить на свободу задержанных граждан Японии.