Российские депутаты встретятся с лидером протестов в Армении

2018-04-29 07:16 | www.apa.az | 5

Депутаты Госдумы, находящиеся в Ереване с визитом, встретятся в воскресенье с лидером протестов в Армении Николом Пашиняном. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Меня попросил о встрече завтра Никол Пашинян… Мне позвонили, сказали, что он просит о встрече завтра в парламенте", — сказал Калашников.

Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.