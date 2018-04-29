"Блок Царукян" и "Дашнакцутюн" поддержат кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении

2018-04-29 07:33 | www.apa.az | 4

Глава второй по величине фракции армянского парламента "Блок Царукян", предприниматель Гагик Царукян заявил в эфире своего телеканала, что поддержит "кандидата от народа" во время выборов премьера 1 мая. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не выдвинем своего кандидата и поддержим кандидатуру от народа", — заявил Царукян. Отвечая на вопрос журналиста, является ли им лидер протестов Никол Пашинян, Царукян заявил: "Это будет кандидат от народа"

Он добавил также, что возглавляемая им фракция не поддержит представителя правящей Республиканской партии Армении.

Представитель верховного органа бывшей партии правящей коалиции – Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что партия возможно поддержит кандидатуру лидера протестов Никола Пашиняна на выборах на пост премьера страны.

"Мы, по всей вероятности, поддержим кандидатуру Пашиняна", — заявил Амбарцумян изданию yerkirmedia.am, комментируя заявление партии о необходимости выдвижения фракциями парламента единого кандидата на пост главы камбина.