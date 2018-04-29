АДР-100: Деникинская угроза и покушение на Усуббекова

2018-04-29 08:03 | www.oxu.az | 8

Oxu.Az продолжает публикацию статей, каждая из которых посвящена одному из 23-х месяцев существования парламентской республики.

Новая статья отражает события июня 1919 года.

Еще в конце мая одной из основных тем обсуждений в парламенте были вопросы по защите самостоятельности республики ввиду наступления Деникина в Дагестане. Лидер фракции «Мусават и беспартийные» М.Э.Расулзаде говорил, что Дагестан - это дверь Азербайджана, поэтому следует подумать о защите самостоятельности.

Выступая с ответом на запрос Мусавата, Уссубеков рассказал о конкретных шагах, а также сообщил о намерении создать специальную структуру, которая будет обладать чрезвычайными правами, в том числе правом объявления страны или ее части на чрезвычайном военном или осадном положении.

Комитет Государственной обороны был создан 9 июня 1919 года в составе Н.Усуббекова, А.Сафикюрдского, X.Мелик-Асланова, М.Джафарова и С.Мехмандарова. Комитет Государственной обороны первым же распоряжением объявил всю территорию Азербайджана на военном положении. За подписью премьер-министра было опубликовано обязательное постановление, направленное на борьбу с Деникиным.

Для решения Деникинского вопроса, 1 июня 1919 года в Екатеринодаре состоялась встреча британского представителя при Добровольческой армии генерала Бриггса и диппредставителя Азербайджана в Кубани Д.Рустамбекова с Деникиным по вопросу отношения правительства АДР к занятию ВСЮР Дагестана.

Бриггс уверил Рустамбекова, что «ген. Деникин против Азербайджана никаких агрессивных шагов не предпринимал, не предпринимает и не будет предпринимать…, что Азербайджану следует установить более дружественные отношения с Добрармией, которая борется с большевиками - общим врагом всей культуры. Азербайджан должен быть признательным ген. Деникину, ибо он, защищая свой тыл от большевиков, тем самым защищает и Азербайджан от вторжения большевиков в его территорию; потому, полагаю, что нет причин Вам ссориться с Деникиным».

Деникин в свою очередь подтвердил, что занятие Порт-Петровска и Дербента было вызвано стратегическими соображениями, и высказал недовольство кампанией в прессе, очерняющей его лично, а также арестами русских офицеров, обвиненных в ведении разведки в пользу Добрармии. При этом Деникин, во избежание дальнейшего ухудшения положения, согласился обменяться с АДР дипломатическими представителями.

Однако это никак не способствовало стабилизации ситуации. К примеру, на заседании парламента от 5 июня председатель Агаев говорил, что «О планах генерала Деникина, как и вообще царских генералов, долго распространяться не приходится. Планы их ясны, и все они преследуют империалистические цели. Они хотят подчинить себе закавказские республики. Они хотят поработить Азербайджан, Грузию, а может быть, и Армению, чтобы окончательно задушить здесь завоевания Великой революции».

Расулзаде дополнял, что «если силы Деникина будут в Дербенте, то это будет револьвером, направленным в сердце Азербайджана. Рука врага уже взялась за курок, необходимо быстрым и ловким ударом отсечь эту руку».

С ними в унисон выступали и представители социалистического блока. А.Пепинов говорил: «В Азербайджане Деникин не встретит того, что было в Дагестане. В Дагестане они имели успех благодаря явной измене горского правительства. Мы опомнились несколько поздно. Мы, социалисты, предлагали встретить Добровольческую армию на Северном Кавказе, а не теперь, когда опасность нависла над головой Азербайджана».

Как можно понимать из сложившейся ситуации, цели у Советской России и Азербайджана в случае с Деникиным оказались едиными. Но Азербайджан никак не мог даже посодействовать Советской власти.

Видимо, соответствующие намерения высказывались, о чем можно судить по письму командующего британскими силами в Закавказье генерал-майора Г.Н.Корна на имя Н.Усуббекова, написанному в июне, в котором он предостерегает, что в случае снабжения большевистских сил (видимо, имелся в виду вывоз нефти в Россию) «...повлечет за собой лишение доброжелательного отношения Великобритании и сделает невозможным для правительства его величества настаивать на оставлении военных сил генерала Деникина на севере...».

Азербайджан начал готовить почву для заключения с Грузией военно-оборонительного соглашения. Росло и внутреннее давление, как прессы, так и населения.

8 июня 1919 года состоялся большой митинг рабочих Балаханского, Забратского, Раманинского районов г. Баку, на котором они требовали от правительства принятия срочных мер по обороне Баку и защите границ Азербайджана. Чуть позже, 13 июня, прошла грандиозная демонстрация против пребывания англичан в Азербайджане.

Решение проблемы нашли англичане. 12 июня командующий британскими силами Закавказья генерал Керри сообщил Деникину и представителям АДР и Грузии о решении лондонского правительства: демаркационная линия между ВСЮР и Азербайджаном должна проходить по линии в 5 км южнее Порт-Петровска, т.е. Дербент должен быть передан АДР.

Деникин послал ноту протеста «о недопустимости умаления престижа вооруженных сил Юга России». Несмотря на это, 16 июня было заключено военно-оборонительное соглашение АДР с Грузией, направленное на совместную борьбу с Деникиным. Парламент ратифицировал соглашение 27 июня.

Армении было предложено присоединиться к договору. Последняя, сообщив о том, что переговоры прошли без нее, а также имея территориальные конфликты с обеими республиками, решила вести прямые переговоры с Деникиным.

О позиции Армении 4 июня сообщал посол Азербайджана. Он писал, «в случае осложнений с Добровольческой армией, Армения примет в отношении нас враждебную позицию, поэтому необходимо из Шарур-Нахичеванского района создать угрозу для Армении» (глава МИД М.Джафаров ответил, что одобряет шаги в связи с Шарур-Нахичеваном и согласен финансировать его «для военных действий против армян»).

С другой стороны, Армения хотела, чтобы данный союз действовал как полноценный оборонный союз.

На вопрос о действиях Азербайджана в случае нападения Турции на Армению, М.Джафаров ответил, что Азербайджан не окажет помощь Армении. Сам же Деникин писал, что с заключением азербайджано-грузинского договора «окончательно закрепилась группировка действующих на Кавказе сил». Но стоит отметить, что у Деникина не было и особых возможностей действовать на юге. Их куда больше интересовало северное направление, на котором у них было немало проблем.

Случай с Дагестаном мог позволить Азербайджану на тот момент расширить свою территорию.

Посол Азербайджана при Горском правительстве Ахвердов, после встречи в Темир-Хан-Шуре со свергнутыми лидерами Горской Республики 7 июня, сообщал в Баку, что следует «пользуясь желанием населения Кюринского, Кайтаго-Табасаранского, Самурского округов присоединиться к Азербайджану, занять эти округа и Петровск, приняв на себя перед английским командованием обязательство защищать Каспийское побережье от большевиков. По занятии Петровска Дагестан, Чечня и Ингушетия признают власть Азербайджана; к этому они подготовлены».

Кстати говоря о большевиках, молодежная организация коммунистов 11 июня выпустила первый номер журнала «Молодежь Азербайджана». Через некоторое время они стали публиковать и азербайджаноязычную версию журнала. Большевистская пресса, в целом, периодически открывалась, но при первой же возможности (чрезвычайное положение и т.п.) ее обычно закрывали.

Одновременно в Баку собрались Микоян, С.Орджоникидзе, Камо и некоторые другие. Большевики также укреплялись и в регионах. Еще в середине мая прошел Муганский чрезвычайный съезд, на котором было объявлено о создании Муганской Советской Республики. Председателем совета был избран Д.Д.Чиркин, его заместителем Ш.Ахундов, а председателем Реввоенсовета Л.Гогоберидзе, а политкомиссаром прибывший из Астрахани Т.И.Ульянцев (вместе с ним прибыло еще 4 активных партийных работников).

Большевикам довольно успешно удалось перебросить в регион 200 красноармейцев и оружие, несмотря на провалы Особой морской экспедиции (целью которой было доставлять в Россию нефть, а в Азербайджан - оружие и боеприпасы).

28 июня на Парижской конференции британская делегация официально представила свое решение о выводе войск из Азербайджана. От имени союзников в соответствии с договором от 9 мая в регионе должна была выступать Италия. Генерал Дигби Шаттлворт выразил «сожаление за вынужденное прощание с друзьями и соратниками и пожелание им мира и счастья».

Интересно, что к этому времени, сменилась и позиция Италии. В Италии произошла смена кабинета. Новый премьер-министр Франческо Нитти усмотрел в итальянском мандате на Закавказье лишь безрассудную авантюру и фактически решил отказаться.

Пока правительство и парламент занимались внешнеполитическими вопросами, внутри страны тоже происходили не менее важные события. Так, 4 июня, охраной правительства был обезврежен некий Арам Будагов, который намеревался совершить покушение на главу правительства Усуббекова. Его спасли буквально минуты, он был обезврежен незадолго до приезда главы правительства в свой рабочий кабинет.

С армянами у главы правительства также возникли проблемы в деле обыска армянской церкви. По его распоряжению там был проведен обыск и обнаружено различное оборудование для связи и неких действий. Газета «Азербайджан» по какой-то причине сообщила, что было обнаружено вооружение, и в итоге данный инцидент обсуждался на заседании парламента. Главе правительства пришлось объясняться, но его объяснения возымели действия, и инцидент был исчерпан. По большей части в церкви был обнаружен архив Бичерахова.

Проблемы наблюдались и в правительстве. Как ни странно, первым правительственным кризисом стал инцидент с Шахтахтинским, министром просвещения. Он отказался выполнять обязанности по надзору за печатью и в мае вовсе оставил данную сферу, а в конце мая, перестал выполнять свои обязанности министра. Данный вопрос был поднят и в парламенте, и Усуббеков, по его словам, с сожалением, вынужден был уволить министра и двух начальников отделов. Также глава правительства отдельным постановлением рекомендовал министерствам сократить свой штат.

В сфере образования же важнейшими вопросами были как составление нового алфавита, так и составление учебников на тюркском языке. 15 июня под председательством Н.б.Шахсуварова состоялось совещание по вопросу о составлении учебников на родном языке. Были организованы три комиссии во главе с Самед беком Аджаловым, Махмуд бек Махмудбековым и Гашим Эфенди Ягубзаде. На содержание данных комиссий правительством было выделено 152 тысяч рублей.

Вместе с комиссией над составлением учебников работали и рядовые учителя. К примеру, 11 июня учитель Гянджинский мужской гимназии Халил Сеид представил в министерство учебник арифметики для первых двух классов.

Наряду с этим, активно принялись за работы по созданию педагогических кадров. 2 июня начались занятия на педагогических курсах, на которых учились более 200 человек. В это время на волне демократизации образовательного процесса состоялся также I съезд учащихся-мусульман Азербайджана.

В экономической сфере правительство, в первую очередь, намерено было решить вопрос с Государственным банком. Так как основной проблемой страны было безденежье. 6 июня было поручено произвести выпуск новой серии сторублевых банкнот. Но все это никак не способствовало тому, чтобы эти банкноты признавались. А местное отделение Госбанка тем временем находилось под контролем англичан.

С другой стороны, англичане оказались должны правительству 70 374 302 рубля, которые не особо спешили выплачивать. Заодно они запросили еще 30 млн. рублей.

А расходы тем временем росли. Был выделен дополнительный кредит также властям Туркестана (в Асхабад была направлена дипломатическая миссия), увеличены ссуды нефтепромышленникам за простои в производстве. И с экспортом дело не налаживалось.

В конце июня министерство промышленности и торговли утвердило правила экспорта товаров, что, наконец, дало зеленый свет на возможный экспорт различной продукции. До этого экспорт любой продукции приходилось согласовывать на министерском уровне, и это приводило к тому, что привоз в страну необходимых товаров замедлялся.

6 июня правительство вынуждено было постановить об экспорте ячменя и отрубей в Грузию в обмен на необходимые товары. Для улучшения внутренней экономической ситуации, доход, необлагаемый налогами, был повышен до 5 тысяч рублей.

Военное строительство также переживало рост. Так, после ратификации договора с Грузией, правительством для нужд армии было приобретено в Тифлисе 12 легких и 12 горных пушек, 24 пулемета системы «Максим», большое количество боеприпасов к ним и военного снаряжения. В Грузию также была направлена группа азербайджанцев для обучения в военных учебных заведениях.

Тем временем, в соседней Армении, 21 июня состоялись парламентские выборы. Если раньше в парламенте мусульманское население представляли 6 депутатов из 46, то после парламентских выборов «татарская партия» получила 3 места (набрали 9,2 тысячи из 260 тысячи голосов) из 80. Правда, среди армянских партий в парламенте единственной оказалась «Дашнакцутюн». Она получила 72 из 80 мест. Интересно, что в тот же день, армянские войска вошли в Нахичевань, Шарур, Джульфу. Лишь Ордубад не пустил армянские войска.

А месяц завершился празднованием Орудж-байрама, в связи с которым парламент вышел в отпуск с 24 июня до 5 июля (лишь 27 июня они прервали отпуск из-за ратификации договора с Грузией). 30 июня, в первый день праздника, состоялся также парад войск Гянджинского гарнизона.

Карабек Карабеков (1874-1953)

Карабек Исмаил оглы Карабеков родился в селе Дзегам Елизаветпольской губернии. Начальное образование получил в русско-немецком лицее в селении Анненфельд. Затем он продолжил образование в Тифлисской гимназии. После этого переехал с семьей в Баку. Тут он участвовал в общественной деятельности.

В 1889 год поступает на факультет естественных наук в Московский университет, который окончил в 1893 году. В 1896 году был арестован за политическую деятельность. В первый раз в тюрьме провел один год.

После ареста он поступил на медицинский факультет Дерптского университета. После окончания университета проработал 2 года в Москве и в 1901 году переехал в Баку. Тут он, впервые в городе, открыл кабинет лечения венерических заболеваний. Одновременно он работал в Бакинской городской русско-татарской школе, где также бесплатно лечил детей. Параллельно он стал знаменитым публицистом. Занимался просветительской деятельностью, печатал научно-популярные, литературно-критические и публицистический статьи в газетах «Игбал», «Каспий», «Прогресс» и др. В целом, К.Карабеков стал довольно популярным автором-публицистом.

Во время первой русской революции участвовал в организации партии «Дифаи». В 1906 году переехал в Иран, принимал участие в местном революционном движении. Затем в 1908 году переехал в Стамбул, где создал организацию «Саадет».

В 1911 году возвращается в Баку. Тут в 1911-1912 годах редактировал еженедельник «Хагг йолу». Также работал над составлением «Полного тюркско-русского словаря» в 3-х томах. К 1914 году были изданы лишь 2 тома.

С началом войны он был призван военным врачом в действующую армию, работал в мусульманской дивизии. После февральской революции стал общественным активистом. В октябре 1917 года он стал одним из руководителей оформившейся к этому времени партии «Иттихад-и-Ислам» (в будущем просто «Иттихад»).

К.Карабеков не был избран в Учредительное собрание, и ввиду того, что был далеко от Тифлиса, он также не вошел в состав Закавказского Сейма. До мартовских событий 1918 проживал в Баку и редактировал газеты «Каспий» и «Йени Хаят». После них вынужден был уехать сперва в Губу, а оттуда переправился в Дагестан.

После учреждения парламента АДР вошел в парламент республики в качестве председателя фракции «Иттихад» (одновременно и редактором партийной газеты). Он был одним из наиболее активных парламентских деятелей.

Официально состоя в оппозиции правящей партии, они неоднократно обращались к правительству с запросами, поднимали актуальные вопросы. Именно в результате их обращений, третье правительство вынуждено было создать специальные структуры по борьбе с коррупцией и уйти в отставку из-за подозрений в участии в коррупции одного из министров.

Из-за его выступлений, а также активной позиции партии, «Иттихад» набрала довольно большую популярность среди населения. Интересно, что если судить по газетам, то К.Карабеков, одновременно с политической деятельностью, также занимался и врачебной практикой.

В апреле 1920 года К.Карабеков выступал в поддержку Советской власти, и его отказ от участия в правительстве не позволял сформировать новое правительство страны. После установления Советской власти в Азербайджане, он некоторое время занимался врачебной практикой. Но одновременно вместе с другими членами партии «Иттихад», которая была запрещена, создал ряд подпольных организаций. И вскоре, в октябре 1920 года, он и еще 154 человека были арестованы и сосланы в Соловецкий лагерь в Архангельской области.

В 1921 году при содействии Н.Нариманова и амнистии, объявленной Лениным, он вышел на свободу. Затем он работал в различных медицинских учреждениях Москвы. До 1928 года работал врачом в Кремлевской больнице (лечил Н.Нариманова), в лечебных учреждениях ОГПУ.

В период с 1928 по 1931 год был руководителем группы переводчиков в аппарате ВЦИК СССР. Затем переехал в Самарканд, где также занимался врачебной практикой. До своего ареста был директором туберкулезного санатория в Самарканде.

Предполагается, что в 1933 году он тайно вернулся в Баку и 20 января 1937 года был арестован за избиение (данных сведений в его карточке во время репрессий не было). В июне того же года был приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. Пробыл в тюрьме до конца срока. Был освобожден и участвовал в общественной жизни азербайджанцев Самарканда. Умер там же в 1953 году.

Тогрул МАШАЛЛЫ

