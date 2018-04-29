Экс-глава Перу хочет попросить политубежище после выхода из тюрьмы - СМИ

2018-04-29 08:04 | www.trend.az | 7

Бывший президент Перу Ольянта Умала может попросить политическое убежище в Венесуэле, Боливии или на Кубе, как только выйдет из тюрьмы, сообщает агентство EFE со ссылкой на бывшего вице-президента Омара Чеаде, передает РИА Новости.

По словам Чеаде, Умала будет искать убежище, ссылаясь на политическое преследование в Перу, "потому что укрытие от правосудия заключается не только в том, чтобы физически покинуть страну, но и в том, чтобы войти в дружественное посольство".

Ранее президент Перу Мартин Вискарра заявил, что уважает решение конституционного суда освободить из тюрьмы экс-президента Умалу и его супругу Надин Эредию.