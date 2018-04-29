Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт

2018-04-29 08:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года азербайджанские компании экспортировали ненефтяной продукции на 356,4 миллиона долларов, что на 35 процентов превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

Об этом сообщается в "Обзоре экспорта", опубликованном в пятницу Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период в структуре экспортируемой ненефтяной продукции больше всего пришлось на электроэнергию (33,9 миллиона долларов), золото (30,9 миллионов долларов), полиэтилена (26,3 миллиона долларов).

Экспорт электроэнергии за отчетный период вырос в 8,6 раза, овощей и фруктов на 45,7 процента, черных металлов и изделий из них на 34,8 процента, химической продукции на 29,5 процента, хлопковой пряжи на 24,8 процента, чая на 12,9 процента, алюминия и изделий из него на четыре процента.

В списке основных импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана в январе-марте 2018 года первое место заняла Россия (98,7 миллионов долларов), Турция (97,6 миллионов долларов), Швейцария (33,8 миллиона долларов), Грузия (31,8 миллиона долларов), Китай (11,9 миллиона долларов).