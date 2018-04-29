Сеул выразил протест Пекину из-за входа военного самолета в зону ПВО страны

2018-04-29 08:18 | www.trend.az | 8

Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе КНР в стране и выразило решительный протест в связи с вторжением китайского военного самолета в опознавательную зону ПВО Республики Корея, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Согласно заявлению южнокорейского ведомства, Сеул потребовал принять меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Кроме того, в МИД Южной Кореи был вызван посол КНР Цю Гохун. Сеул потребовал, чтобы китайские власти предприняли шаги для предотвращения нарушений в будущем.