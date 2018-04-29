Азербайджанский PASHA Bank упростит процесс получения кредита

2018-04-29 08:22 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Продукт Tacir Kart позволит упростить процесс рассмотрения кредитных заявок для клиентов PASHA Bank.

Об этом сообщил в интервью Trend директор департамента банка по работе с малым и средним бизнесом (МСБ) Александр Головко.

"Клиенты, активно использующие безналичные платежи, по сути, дают нам, как финансовому институту, дополнительную возможность управления кредитными рисками. Это, в свою очередь, позволяет нам представить бизнесу наиболее выгодные условия по кредитам и обеспечить быстрый процесс получения займа. Выгода здесь очевидная и обоюдная", – сказал Головко.

Продукт Tacir Kart, по словам директора департамента, позволяет держателю карты также получить кредитную линию со стороны банка. "Кредитную линию могут использовать предприятия, которым необходимо краткосрочное финансирование", – отметил представитель PASHA Bank.