Житель Гянджи нанес себе увечья в ходе семейного конфликта

2018-04-29 07:55 | www.apa.az | 7

Житель Гянджи нанес себе режущим предметом увечья в ходе семейного конфликта. Как сообщает АПА, Искендер Искендеров 1990 г.р. был доставлен накануне в больницу с резаными ранами. Ему была оказана мед помощь. Одновременно в больницу с аналогичными травмами поступила также его сестра Н.Искендерова 1988 г.р.

По сообщению, Искендер Искендеров в ходе конфликта с супругой пытался нанести ей раны режущим предметом, однако, ранил разнимавшую их сестру.

По факту ведется расследование.