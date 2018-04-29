В Азербайджане проводятся очередные тестовые экзамены

2018-04-29 08:58 | www.trend.az | 7

БАКУ/ Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье проводит тестовый экзамен для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей. Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

Экзамен будут проводиться, в целом, в 56 зданиях в Баку, Сумгайыте, Хырдалане, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчайе, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Запись на участие в экзамене велась по интернету, и регистрацию прошли 29925 абитуриентов.

Тестовый экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и будет проводиться в одну смену.