В Азербайджане определены дополнительные условия для оборота глазной роговицы

2018-04-29 08:25 | www.apa.az | 7

Определены дополнительные условия для оборота глазной роговицы. Как передает АПА, Кабмин внес изменения в «Дополнительные условия, требующиеся для оборота предметов с ограниченным гражданским оборотом в зависимости от специфики видов деятельности».

Таким образом, импортом глазных роговиц вправе будет заниматься лишь то специализированное медучреждение, которое включено в соответствующий список спецмедучреждений, утвержденный решением Кабмина №187 от 17 ноября 2011 года. Также отмечено, что указанной деятельностью вправе заниматься аккредитованный Международным объединением ассоциаций глазных банков (Global Alliance of Eye Bank Associations) Глазной банк при спецмедучреждении, обладающий документом, подтверждающим право транспортировки роговиц.