Таможенная война: США выдвинули ультиматум ЕС и Канаде

2018-04-29 09:27 | www.apa.az | 5

Власти Соединенных Штатов требуют от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США.

Как передает АПА, об этом сообщает Bloomberg.

"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Он также добавил, что они должны принять решение по данному вопросу до 1 мая.

Отмечается, что если страны ЕС и Канада откажутся принять квоты, США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран.