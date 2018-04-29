Пашинян обсудил с президентом ситуацию в стране

2018-04-29 09:21 | www.oxu.az | 6

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян сообщил о новой встрече с президентом республики Арменом Саркисяном, на которой они обсудили внутриполитическую ситуацию в стране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook:

«Провел встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Обсудили последние развития внутриполитической ситуации и возможные пути решения проблем».

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая.