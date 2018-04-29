Лидеры КНР и Индии провели неформальную встречу

2018-04-29 09:49 | www.trend.az | 9

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 27-28 апреля провели неформальную встречу в городе Ухань - административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай), передает Синьхуа.

В ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Индия в качестве двух крупнейших в мире экономических субъектов, численность населения каждого из которых превышает 1 млрд человек, являются важными силами, содействующими мультиполяризации в международных отношениях и экономической глобализации.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Индия должны поддерживать более тесные стратегические контакты, проводить своевременные консультации по важным вопросам, представляющим взаимный интерес, и обеспечить эффективное функционирование механизма диалога.