Северная Корея назвала условия отказа от ядерного оружия

2018-04-29 10:00 | www.oxu.az | 7

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в случае подписания соглашения с США об окончании войны в ядерном вооружении не будет необходимости.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, его слова привел пресс-секретарь Муна Йон Юн-Чан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

«Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?», – цитирует Юн Ён Чхан заявление Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын также отметил, что, «несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США, Южную Корею или страны Тихоокеанского региона».