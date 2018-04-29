В России и Европе перестал работать Telegram

2018-04-29 10:26 | www.oxu.az | 6
Пользователи Telegram на территории Европы несколько ближайших часов могут испытывать сложности с подключением из-за перегрева серверов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил в своем Twitter создатель мессенджера Павел Дуров.
«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов».
Помимо Европы, также пользователи сообщают о падении Telegram в Египте, Кувейте, а также в центральноамериканском Сальвадоре.
В России Telegram также не работает.