В России и Европе перестал работать Telegram

2018-04-29 10:26 | www.oxu.az | 6

Пользователи Telegram на территории Европы несколько ближайших часов могут испытывать сложности с подключением из-за перегрева серверов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил в своем Twitter создатель мессенджера Павел Дуров.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов».

Помимо Европы, также пользователи сообщают о падении Telegram в Египте, Кувейте, а также в центральноамериканском Сальвадоре.

В России Telegram также не работает.