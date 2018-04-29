Министр обороны Азербайджана посетил китайскую компанию “Poly Technologies”

2018-04-29 10:46 | www.apa.az | 5

В рамках визита в Китайскую Народную Республику Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил компанию “Poly Technologies”, которая входит в военно-промышленный комплекс этой страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи с руководством компании генерал-полковник З.Гасанов был подробно проинформирован о деятельности военно-промышленного предприятия.

Затем Министр обороны ознакомился с современной военной техникой и другой продукцией военного назначения, производимыми на предприятии.