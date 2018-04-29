Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирного объединения борьбы

2018-04-29 10:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял президента Всемирного объединения борьбы Ненада Лаловича.

Президент Всемирного объединения борьбы Ненад Лалович поздравил главу государства с победой на президентских выборах. Он подчеркнул высокий уровень организации соревнований «Формулы 1».

Ненад Лалович с чувством удовлетворения отметил, что Азербайджан находится в числе ведущих стран по такому виду спорта, как борьба.

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