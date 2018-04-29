В Баку стартует последний день Гран-при Азербайджана Формулы 1

2018-04-29 12:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует последний день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

27 апреля на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды, а также первое соревнование в Формуле 2.

Сегодня, в третий и последний день соревнований, состоится гонка Гран-при Азербайджана и второй заезд по Формуле 2. На старте Гран-при Азербайджана пилоты займут следующие позиции:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.41.498

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1.41.677

3. Валттери Боттас (Mercedes) - 1.41.837

4 Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1.41.911

5.Макс Ферстаппен (Red Bull)- 1.41.994

6. Кими Райкконен (Ferrari) - 1.42.490

7. Эстебан Окон (Force India) -1.42.523

8. Серхио Перес (Force India) - 1.42.547

9. Нико Хюлькенберг (Renault) - 1.43.066

10. Карлос Сайнс (Renault) - 1.43.351

11. Лэнс Стролл (Williams) -1.43.585

12. Сергей Сироткин (Williams) - 1.43.886