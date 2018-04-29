Церемония открытия Кубка мира в Баку прошла очень интересно – зрительница

2018-04-29 12:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике прошла очень интересно, сказала в воскресенье Trend зрительница соревнований Афина Алиева.

"В пятницу присутствовала на церемонии открытии Кубка мира, которая прошла торжественно и оригинально. Часто посещаю спортивные соревнования и могу сказать, что организация Кубка мира в Баку проходит на высоком уровне", - отметила она.

Зрительница подчеркнула, что в Азербайджане очень любят спорт и интерес к гимнастике огромен.

Афина Алиева пожелала азербайджанским гимнасткам больших успехов, добавив, что все зрители в зале болеют и поддерживают их.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.