Российская гимнастка выиграла золото Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем

2018-04-29 12:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Мария Сергеева выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем.

В воскресенье в финале спортсменка набрала 18,200 балла.

Второе место заняла белорусская гимнастка Катерина Галкина, набравшая 17,750 балла, а третье место - Лаура Зенг из США с результатом в 17,350 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.