Российская гимнастка выиграла золото Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем

2018-04-29 12:36 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Мария Сергеева выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем.
В воскресенье в финале спортсменка набрала 18,200 балла.
Второе место заняла белорусская гимнастка Катерина Галкина, набравшая 17,750 балла, а третье место - Лаура Зенг из США с результатом в 17,350 балла.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.