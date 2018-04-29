Министр обороны Азербайджана посетил китайскую компанию “Poly Technologies”

2018-04-29 13:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Китай министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил компанию “Poly Technologies”, которая входит в военно-промышленный комплекс этой страны, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в воскресенье.

В ходе встречи с руководством компании генерал-полковник Закир Гасанов был подробно проинформирован о деятельности военно-промышленного предприятия. Затем министр обороны ознакомился с современной военной техникой и другой продукцией военного назначения, производимыми на предприятии.

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