Российская гимнастка завоевала золото Кубка мира в Баку в упражнениях с мячом

2018-04-29 13:18 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Екатерина Селезнева в воскресенье завоевала золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом.
В финале ее результат составил 18,200 балла.
Серебряную медаль завоевала другая представительница России Мария Сергеева, уступившая соотечественнице всего 0,1 балла. Бронза же досталась японской гимнастке Кахо Минагаве, набравшей 17,950 балла.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.