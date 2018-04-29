В Федерации гимнастики Азербайджана работают профессионалы - украинская спортсменка

2018-04-29 13:21 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Федерации гимнастики Азербайджана работают профессионалы, сказала Trend в воскресенье украинская гимнастка Олена Дьяченко, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я приезжаю в Баку на Кубок мира второй год подряд, и мне очень нравится то, что с нами каждый раз работают очень приятные, профессионально подготовленные люди из Федерации гимнастики Азербайджана, которые во всем нам помогают и спрашивают, все ли хорошо", - сказала Дьяченко.

Она отметила, что в Баку очень красивая арена.

"В этом году оформление стало еще лучше, и мне очень понравилась церемония открытия, она была, как и прошлый раз, очень интересная. И здорово, что пригласили маскотов", - сказала гимнастка.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.