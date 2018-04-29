В Афганистане за неделю уничтожили более 460 террористов

2018-04-29 13:30 | www.trend.az | 5

Афганские правительственные силы за прошедшую неделю в ходе антитеррористических операций на территории страны ликвидировали 466 террористов, передает Интерфакс со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Согласно заявлению на официальном сайте министерства, правительственными силами за прошедшую неделю были проведены 105 совместных антитеррористических операций на территории 13 провинций: Гильменд, Урузган, Фарах, Фаряб, Джаузджан, Тахар, Бадахшан, Кандагар, Забул, Герат, Логар, Майдан Вардак и Нангархар.