Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на турнире в Италии

2018-04-29 14:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В итальянском городе Брешиа завершился Кубок мира по прыжкам на батуте, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Самые лучшие результаты на турнире представители Азербайджана показали в синхронной программе. Пара Светлана Макштарева и Вероника Земляная получила путевку в финал, набрав 46,090 балла. В финале пара из Азербайджана заняла седьмое место.

Наряду с Кубком мира в этом городе состоялся международный турнир среди юниоров. В соревнованиях, в которых участвовали спортсмены из 15 стран, азербайджанская гимнастка смогла войти в число медалистов. Представительница сборной Азербайджана Сельджан Максудова завоевала серебряную медаль, успешно выполнив индивидуальную программу.