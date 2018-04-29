Саудовская Аравия открывает посольство в Грузии

2018-04-29 14:17 | www.apa.az | 6

Посольство Саудовской Аравии откроется в Тбилиси в мае 2018 года.

Как передает АПА со ссылкой на apsny.ge, об этом стало известно в ходе встречи посла Грузии в Саудовской Аравии Георгия Джанджгава, полномочия которого истекают в ближайшее время, с представителями МИД Саудовской Аравии.

В настоящее время резиденция действующего посла Саудовской Аравии в Грузии расположена в Баку.

"Исходя из существующих отношений между Саудовской Аравией и Грузией и желания их развития, министерство иностранных дел Королевства Саудовской Аравии в мае 2018 года собирается открыть в столице Грузии, Тбилиси посольство Саудовской Аравии", — отмечается в официальной ноте МИД Саудовской Аравии.

Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года.