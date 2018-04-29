Соревнования в Баку отличаются и уровнем проведения, и тем, как принимают спортсменов - зрительница

2018-04-29 14:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Уровень организации в Баку Кубка мира по художественной гимнастике высокий, сказала в воскресенье Trend зрительница Оксана Сорокина.

"Мы наблюдаем за подобными соревнованиями по интернету, и в Баку они намного отличаются уровнем проведения не только на ковре в зале, но и тем, как принимают спортсменов", - отметила она.

Зрительница подчеркнула, что старается не пропускать соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики. "Прихожу получить эстетическое удовольствие, потому что нравится этот вид спорта", - добавила Сорокина.

Зрительница также отметила, что болеет и переживает за азербайджанских гимнасток.

"Без поддержки зрителей соревнования были бы не такими зрелищными. Чем больше болельщиков, тем гимнасткам приятнее выступать", - сказала она.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.