Определился победитель последней автогонки FIA Formula 2 в Баку

2018-04-29 14:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Британский пилот команды ART Grand Prix Джордж Рассел в воскресенье выиграл последнюю автогонку в классе FIA Formula 2 в Баку.

Второе место занял бразильский пилот из команды Carlin Серхио Сетте Камара. На третьем месте оказался пилот команды PERTAMINA PREMA Theodore Racing нидерландец Ник де Врис.

Накануне победителем первого соревнования стал таиландский пилот Александр Альбон, представляющий команду "DAMS". Второе место досталось британцу Джеку Айткену из команды "ART Grand Prix", третье - итальянцу Антонио Фуолко из "Charouz Racing System".

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.