Турция намерена укреплять отношения с Узбекистаном – Эрдоган

2018-04-29 14:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция намерена укреплять отношения с Узбекистаном во всех сферах, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Узбекистан, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

Он отметил, что Узбекистан является важной для Турции страной.

По словам Эрдогана, Турция всегда придавала особое значение развитию отношений с тюркоязычными странами.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий. Только в 2016 году в стране создано более 20 предприятий с участием турецких инвестиций, а при министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.