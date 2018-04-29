В Баку завершена гонка пилотов «Формулы-2» – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-29 14:41 | www.oxu.az | 8

Британский пилот команды ART Grand Prix Джордж Рассел в воскресенье выиграл последнюю автогонку в классе FIA Formula 2 в Баку.

Как передает Oxu.Az, второе место занял бразильский пилот из команды Carlin Серхио Сетте Камара. На третьем месте оказался пилот команды PERTAMINA PREMA Theodore Racing нидерландец Ник де Врис.

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В Баку началась вторая гонка «Формулы-2».

Как передает Oxu.Az, вчера в первой гонке на подиум поднялись таиландец Александр Албон из французской команды DAMS.

2-е место занял британец Джек Эйткен из Art Grand Prix. Третьим стал итальянец Антонио Фуоко из Charouz Racing System.

Гран-при Азербайджана в «Формуле-1» стартует в 16:10.