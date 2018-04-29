Мария Сергеева выиграла очередное "золото" Кубка мира в Баку

2018-04-29 14:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Мария Сергеева в воскресенье выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой.

В финале ее результат составил 16,800 балла.

Второе место заняла болгарская гимнастка Катрин Тасева с результатом 16,400 балла, а третье - украинская гимнастка Влада Никольченко, результат которой составил 16,050 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.