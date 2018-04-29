Помпео: США продолжат работать над сохранением единства стран Персидского залива

2018-04-29 15:22 | www.trend.az | 6

США продолжат свои усилия по разрешению дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом заявил в воскресенье в Эр-Рияде новый госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По словам Помпео, в ходе встреч с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследными принцем, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом он подчеркнул "важность сохранения единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия - прим. ТАСС)".

Администрация президента США Дональда Трампа уже не раз заявляла, что намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану. Планировалось провести в мае в Вашингтоне или в загородной резиденции президента саммит с арабскими лидерами. 3 апреля представители администрации сообщили о решении отсрочить этот саммит до сентября.