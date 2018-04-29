Дети наблюдают за соревнованиями Кубка мира в Баку с большим интересом – зритель

2018-04-29 15:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Дети наблюдают за соревнованиями Кубка мира по художественной гимнастике с большим интересом, сказал в воскресенье Trend зритель Олег Буглов, который пришел в Национальную арену гимнастики в Баку вместе с дочерью.

"Второй раз приходим посмотреть соревнования. Дочка занимается аэробикой, и я привел ее с целью показать, как проходят выступления гимнасток, чтобы стимулировать и вдохновить на занятия спортом. Она и сама признается, что ей очень интересно", - добавил он.

Олег Буглов также отметил, что Кубок мира организован на высоком уровне.

"Немаловажный фактор, что в зале много болельщиков, они помогают и поддерживают спортсменов", - сказал зритель.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.