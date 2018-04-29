Азербайджанские гимнастки завоевали "бронзу" Кубка мира в Баку в групповых упражнениях с обручами (ФОТО)

2018-04-29 15:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана в групповых упражнениях в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой в воскресенье выиграла бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с пятью обручами.

В финале их результат составил 17,600 балла.

Золотую медаль выиграли болгарские гимнастки, набравшие 19,800 балла, а второе - итальянские грации с результатом 18,000 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.