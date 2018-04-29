Болельщики в Баку активно поддерживают гимнасток - зрительница

2018-04-29 15:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Для гимнасток, выступающих на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, очень важна поддержка трибун, сказала в воскресенье Trend зрительница Ляман Пир.

"Болельщики активно поддерживают гимнасток, надеюсь, что спортсменки чувствуют, как все в зале переживают за них", - добавила она.

Зрительница отметила, что часто посещает соревнования по гимнастике, так как является поклонницей этого вида спорта.

"Очень нравится наблюдать за выступлениями гимнасток, поэтому часто посещаю соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики", - сказала она.

Как подчеркнула зрительница, ей нравится, как организаторы подошли к проведению Кубка мира: "Зал, подготовлен к соревнованиям – он большой и хорошее освещение".

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.