Азербайджан является лидером в организации спортивных турниров - румынский дипломат

2018-04-29 15:48 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является лидером в организации спортивных турниров, сказал Trend в воскресенье советник посольства Румынии в Азербайджане Чиприан Мирика.

По его словам, проведение спортивных состязаний является важным для развития любой страны.

"Я общался с румынской делегацией, и они впечатлены условиями, созданными в Баку, Национальной ареной гимнастики, а также организацией турнира. Все происходит вовремя, с профессиональным подходом. Мне жаль, что у нас в Румынии нет таких гимнастических объектов. Наши гимнастки обожают приезжать в Баку, а я очень люблю посещать соревнования в арене гимнастики и поддерживать своих соотечественниц", - сказал Мирика.

Он отметил, что верит в большое будущее азербайджанской гимнастики.

"С такими объектами, школами, тренерами будущее за вами. Победы обязательно придут. Спортсмены здесь очень хорошие", - сказал советник.

Он также высоко оценил церемонию открытия.

"Использование национальных элементов очень впечатляет", - сказал Мирика.

Он отметил, что каждый год в Азербайджане проходят мероприятия мирового уровня.