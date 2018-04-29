За месяц МВД Грузии изъяло 130 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов

2018-04-29 15:57 | www.apa.az | 7

По данным Министерства внутренних дел Грузии, в течение месяца правоохранительные органы в масштабах всей страны начали следствие по 324 фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает АПА со ссылкой на apsny.ge, в отношении 72 лиц начато уголовное преследование.

За данный период правоохранители изъяли:

автоматическое огнестрельное оружие — 12 единиц;

карабины, ружья и охотничьи ружья — 73;

пистолеты и револьверы — 34;

самодельное, кустарное и переделанное огнестрельное оружие — 11;

газовое, звуковое и пневматическое оружие — 18;

Кроме того, изъято большое количество боевых патронов.