За месяц МВД Грузии изъяло 130 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов

2018-04-29 15:57 | www.apa.az | 7
По данным Министерства внутренних дел Грузии, в течение месяца правоохранительные органы в масштабах всей страны начали следствие по 324 фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как передает АПА со ссылкой на apsny.ge, в отношении 72 лиц начато уголовное преследование.
За данный период правоохранители изъяли:
автоматическое огнестрельное оружие — 12 единиц;
карабины, ружья и охотничьи ружья — 73;
пистолеты и револьверы — 34;
самодельное, кустарное и переделанное огнестрельное оружие — 11;
газовое, звуковое и пневматическое оружие — 18;
Кроме того, изъято большое количество боевых патронов.