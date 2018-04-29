Telegram восстановил работу после масштабного сбоя ‒ ОБНОВЛЕНО

2018-04-29 15:55 | www.oxu.az | 5

Команда мессенджера Telegram объявила, что энергоснабжение европейских серверов восстановлено.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

«Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. Пожалуйста, держитесь!» – говорится в твите.

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Сбой в работе мессенджера Telegram произошел после массового отключения электричества в окрестностях Амстердама.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте мессенджера в Twitter.

Представители Telegram извинились перед пользователями и пообещали отчитываться о ходе восстановительных работ. Их срок пока не определен.

Глобальный сбой в работе мессенджера произошел утром 29 апреля.

Без доступа к Telegram остались пользователи в странах Европы, Египте, Кувейте и в России.

А также мессенджер Telegram стал недоступен в Азербайджане.

10.26

Мессенджер Telegram стал недоступен в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, о возможных сложностях с подключением на территории Европы ранее сообщил в своем Twitter создатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, это связано с перегревом серверов.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», - написал он, добавив, что данная проблема уже решается.

Сервис Downdetector зафиксировал проблемы с подключением у 41 процента пользователей, с трудностями при отправке и получении сообщений столкнулись 35 процентов, о неудавшейся авторизации сообщили 23 процента юзеров.

Помимо Европы, также пользователи сообщают о падении Telegram в Египте, Кувейте, а также в центральноамериканском Сальвадоре.