Федерация гимнастики Азербайджана провела великолепный Кубок мира - болгарская спортсменка

2018-04-29 16:13 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана провела великолепный турнир, сказала Trend в воскресенье болгарская гимнастка Боряна Калейн, выигравшая "серебро" в упражнениях с булавами на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я очень рада своему успеху, здорово выиграть серебряную медаль, она действительно очень важна для меня", - сказала Боряна Калейн.

Она поблагодарила Федерацию гимнастики Азербайджана за хорошее проведение турнира.

"Мне нравится выступать в Баку, здесь всегда великолепные соревнования", - сказала Калейн.

Она также высоко оценила азербайджанских гимнасток.

"Мне очень нравится Зохра Агамирова", - сказала Калейн.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.