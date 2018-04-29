В Баку стартовали соревнования «Формулы 1»

2018-04-29 16:47 | www.oxu.az | 6

В Баку дан старт основным соревнованиям чемпионата Формулы 1 2018 года - Гран-при Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, на старте Гран-при Азербайджана пилоты из 10 команд занимают следующие позиции:

1. Себастьян Феттель (Ferrari)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Даниэль Риккардо (Red Bull)

5.Макс Ферстаппен (Red Bull)

6. Кими Райкконен (Ferrari)

7. Эстебан Окон (Force India)

8. Серхио Перес (Force India)

9. Нико Хюлькенберг (Renault)

10. Карлос Сайнс (Renault)

11. Лэнс Стролл (Williams)

12. Сергей Сироткин (Williams)

13. Фернандо Алонсо (McLaren)

14. Шарль Леклер (Sauber)

15. Кевин Магнуссен (Haas)

16.Стоффель Вандорн (McLaren)

17. Пьер Гасли (Toro Rosso)

18. Маркус Эрикссон (Sauber)

19. Брендон Хартли (Toro Rosso)

20. Ромен Грожан (Haas)

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».