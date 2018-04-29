При крушении мотопланера в Австрии погибли два пилота

2018-04-29 16:56 | www.trend.az | 5

Швейцарский легкий самолет потерпел катастрофу недалеко от аэропорта Инсбрука (федеральная земля Тироль) в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

По данным полиции, мотопланер совершал полет из Швейцарии и приземлился в Инсбруке для дозаправки. Сразу же после взлета самолет резко подкинуло в воздухе, после чего он упал на землю. Личности погибших мужчин устанавливаются.

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