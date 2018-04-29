Болгарские грации выиграли "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях с мячами и скакалками

2018-04-29 17:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сборная Болгарии по групповым упражнениям выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.

В финале их результат составил 19,050 балла.

Второе место заняли японские гимнастки с результатом в 18,000 балла. Такой же результат показали гимнастки из Украины, занявшие третью позицию, но у них оказался более низкий балл за исполнение.

В воскресенье проходят финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.